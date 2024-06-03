Россиянам объяснили, при каких тяжелых болезнях отекают ноги Кардиолог Шехян: ноги отекают из-за проблем с сердцем, почками или при варикозе

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Доцент медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян в разговоре с NEWS.ru рассказал, что отеки ног и рук могут говорить о серьезных заболеваниях, например, о проблемах с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. Он предупредил, что ограничение употребления воды не сможет помочь справиться с отеками, поэтому важно обратиться к специалисту.

По словам Шехяна, опухшие конечности могут указывать на пороки, ишемию или гипертонию. В таком случае достаточно привести в порядок водный баланс, особенно вечером, уточнил он.

Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфо-венозная недостаточность, когда не справляется венозная система. Дальше почки: либо они не справляются с выведением воды, либо человек теряет слишком много белка, и у него возникают отеки уже другого происхождения, связанные с обменом веществ. Ряд эндокринных заболеваний, в частности, гипотериоз. Печень с проблемами по белку, — объяснил эксперт.

Шехян добавил, что проблемы с почками, печенью, венозной или эндокринной системами очень серьезные и контроль водного баланса не поможет. Самолечение при таких заболеваниях недопустимо, поэтому нужно обратиться к специалисту, подчеркнул врач.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов заявил, что стресс может негативно влиять на остроту зрения. Эксперт объяснил, что в этом случае нарушается питание сетчатки. Также, по его словам, ухудшают зрение накладные ресницы, а у некоторых людей в сосудах глаз могут образовываться холестериновые бляшки.