Врач назвал неожиданные причины ухудшения зрения Терапевт Ионов: накладные ресницы и стресс могут ухудшить зрение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стресс может негативно влиять на остроту зрения, заявил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в беседе с «Известиями». Эксперт объяснил, что в этом случае нарушается питание сетчатки. Также, по его словам, ухудшают зрение накладные ресницы, а у некоторых людей в сосудах глаз могут образовываться холестериновые бляшки.

Зрение может ухудшиться с возрастом из-за образования в сосудах глаз холестериновых бляшек. Патологические изменения сосудов сетчатки — тоже частый спутник сахарного диабета, когда сосуды склерозируются на фоне высокого сахара в крови, который переходит в жиры. А жиры в виде бляшек оседают и забивают сосуды, — объяснил Ионов.

Также врач порекомендовал не носить очки при небольшой диоптрии. По его словам, так происходит адаптация хрусталика, которую потом сложно выправить. Если потеря зрения две-три диоптрии, то носить очки можно, но не на постоянной основе, добавил эксперт.

Ранее профессиональный оптик Нимми Мистри заявил, что сохранить и даже улучшить зрение помогут витамины для глаз, регулярная смена наволочек и посещение окулиста. По его словам, улучшить зрение также помогут отказ от курения и привычки тереть веки грязными руками.