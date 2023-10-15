Названы семь нехитрых способов улучшить зрение Оптик Мистри: прием витаминов и отказ от курения помогут улучшить зрение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сохранить и даже улучшить зрение помогут витамины для глаз, регулярная смена наволочек и посещение окулиста, пишет издание ferra.expert со ссылкой на профессионального оптика Нимми Мистри. По его словам, улучшить зрение также помогут отказ от курения и привычки тереть веки грязными руками.

По словам эксперта, витамины А, D и омега-3 жирные кислоты увлажняют слизистую глаз и уменьшают симптомы их сухости. Особенно это актуально для тех, кто много часов проводит за компьютером.

Необходимо регулярно менять наволочки — исследование показало, что спустя одну неделю сна на ней скапливается на 17 тысяч бактерий больше, чем на сиденье унитаза. Кроме того, ткань впитывает с лица и волос пот, грязь, пыль, что раздражает глаза и приводит к их покраснению.

Посещать окулиста и проверять зрение нужно минимум раз в два года, подчеркнула Мистри. Это поможет на ранней стадии выявить распространенные болезни, например катаракту.

Эксперт рекомендует отказаться от курения, так как при горении табака выделяется семь тысяч химических веществ, многие из которых раздражают глаза и вредят зрению.

Важно соблюдать правила гигиены и не тереть веки, в противном случае можно занести бактерии, повредить кожу вокруг глаз. Женщинам не стоит делиться с другими своей косметикой и не пользоваться чужой. Контактные линзы лучше выбирать одноразовые.

Длительная работа при слабом освещении приводит к перенапряжению глаз, что вызывает головные боли, слезотечение, повышенную чувствительность к свету. Обязательно нужно делать перерывы, чтобы глаза отдыхали.

Специалист напомнила, что некоторые заболевания сетчатки, такие как возрастная дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия и отслоение сетчатки, могут передавать по наследству.

Ранее президент Российского глаукомного общества, профессор Евгений Егоров рассказал, сколько человек ежегодно заболевают глаукомой — неизлечимой глазной болезнью, которая может привести к потере зрения. Он подчеркнул, что эта цифра будет расти, но в умеренном темпе.