Профессор рассказал, сколько россиян заболевают неизлечимой глаукомой Профессор Егоров: неизлечимой глаукомой заболевают сто тысяч россиян в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый год в России более 100 тысяч человек заболевают глаукомой — неизлечимой глазной болезнью, которая может привести к потере зрения, заявил президент Российского глаукомного общества, профессор Евгений Егоров в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что эта цифра будет расти, но в умеренном темпе.

Эта цифра в 100 тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно, — заявил Егоров.

Профессор также отметил, что раньше были специализированные центры с одним глаукомным кабинетом на 300 тысяч населения, однако в настоящее время такие кабинеты практически отсутствуют. Сейчас это просто осмотр офтальмолога, что делает сложным раннее обнаружение глаукомы, требующее измерения внутриглазного давления, осмотра глазного дна и проверки поля зрения.

Ранее эндокринолог Зарема Джатдоева рассказала NEWS.ru, что грамотный расчет индекса массы тела (ИМТ) поможет определить предрасположенность к ожирению. По ее словам, для этого достаточно найти калькулятор в интернете.

В июле сообщалось, что россияне стали тратить больше денег на антидепрессанты. Розничные продажи этого вида лекарственных препаратов за первые пять месяцев текущего года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%, до 4,32 млрд рублей.