Россияне стали покупать больше антидепрессантов С начала 2023 года россияне купили антидепрессантов на 4,3 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали тратить больше денег на антидепрессанты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные маркетологов. По информации издания, розничные продажи этого вида лекарственных препаратов за первые пять месяцев текущего года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%, до 4,32 млрд рублей.

Как указывает издание, по мнению экспертов в сфере маркетинга, эта тенденция отчасти связана с приходом в Россию зарубежных практик лечения депрессии. Когда в основе терапии лежит назначение лекарственного средства вне зависимости от тяжести заболевания, в то время как психотерапия уходит на второй план.

Авторы издания добавляют, что тенденцию роста продаж антидепрессантов подтверждают и участники рынка. Так, в одной из аптечных сетей спрос на эту категорию препаратов вырос с января по май на 30% по сравнению с аналогичными периодом годом ранее, причем объемы реализации увеличились и в количественном, и в денежном отношении.

При этом издание напоминает, что за первые девять месяцев 2022 года расходы россиян на антидепрессанты составили 5 млрд рублей, это на 70% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее эксперты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что кресс-салат является полезным натуральным продуктом при борьбе с депрессией. Его употребление положительно влияет на мозговую активность человека.