В Роспотребнадзоре назвали низкокалорийный природный антидепрессант В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кресс-салата в борьбе с депрессией

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Кресс-салат обладает множеством свойств, полезных для организма, при этом зелень содержит всего 32 ккал на 100 г продукта, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Эксперты отмечают, что его употребление положительно влияет на мозговую активность человека.

Как пишет издание, листья кресс-салата по вкусу схожи с горчицей, они способствуют укреплению памяти, а также способны оказывать антидепрессивное и успокаивающее воздействие. Среди других полезных свойств кресс-салата эксперты выделили наличие в нем витаминов А, С, Е и К, а также группы витаминов В. Растение также богато содержанием йода, холина, ниацина и фолиевой кислоты.

При регулярном употреблении кресс-салата можно заметить уменьшение воспалений и улучшение качества кожи, добавили в Роспотребнадзоре. Кроме того, растение обладает мочегонным эффектом, что способствует очищению организма от шлаков.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что стабильной работе кишечника поможет салат из овощей, богатых грубыми пищевыми волокнами. По ее словам, лучшим сочетанием продуктов для очистки кишечника является салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты.