Диетолог назвала рецепт салата для очистки кишечника Диетолог Королева: салат из сырой свеклы, моркови и капусты отлично очищает кишечник

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Для стабильной работы кишечника необходимо употреблять овощи, богатые грубыми пищевыми волокнами, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, лучшим сочетанием продуктов для очистки кишечника является салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты.

Специалист пояснила, что все эти продукты богаты клетчаткой, которая является не только лучшим «лакомством», для кишечной флоры, но и своеобразной щеткой из растительных волокон, которая естественным образом освобождает стенки кишечника от непереваренных остатков пищи.

Есть специальный салат-щетка, который помогает максимально комфортно расстаться с лишним содержимым в кишечнике. В составе этого блюда свекла, белокочанная капуста и морковь. Все должно быть сырое, — подчеркнула врач.

Также диетолог отметила, что, пищевыми волокнами богаты репа, редька, редис и разнообразная зелень.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что орехи, куркума, зеленый чай и другие продукты с низкой гликемической нагрузкой помогают сдерживать старение. Подобная пища положительно влияет на внешний вид и самочувствие, а также уменьшает риск развития злокачественных опухолей.