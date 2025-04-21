Роспотребнадзор предупредил об опасности дачных царапин Роспотребнадзор предупредил, что царапина на даче может привести к столбняку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Роспотребнадзора

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призвало не пренебрегать профилактикой столбняка, пишет «МК в Питере». По словам специалистов, инфекцию легче предотвратить, чем лечить.

Эксперты объяснили, что бактерия Clostridium tetani обитает в почве и может проникнуть в организм даже через небольшую, но глубокую рану. Заболевание сопровождается сильными мышечными спазмами, судорогами и может закончиться летальным исходом. Лучшей защитой является вакцинация, ревакцинация проводится каждые десять лет. Важно правильно обрабатывать даже незначительные повреждения кожи.

При глубоких ранах, ожогах, обморожениях, укусах животных срочно обратитесь к врачу! Может потребоваться экстренная профилактика, — отметили специалисты.

Ранее специалист в области садоводства Лариса Апарина рассказала, что в предстоящем мае следует максимально осторожно отнестись к посадкам овощных культур в открытый грунт. Она посоветовала огородникам обращать внимание на температуру почвы.