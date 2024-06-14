«Редчайший обитатель моря»: названо неожиданное полезное свойство кальмаров Биолог Трофимова: кальмары уникальны тем, что они почти не накапливают ртуть

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Уникальной и полезной для человека особенностью кальмаров является отсутствие у них склонности накапливать ртуть, что выгодно их отличает от других обитателей мирового океана, рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. По ее словам, мясо кальмаров полезно при наборе мышечной массы.

Употребление в пищу кальмаров может способствовать быстрому и безопасному росту мышц и укреплению тела. В последнее время появляется все больше официальных исследований, подтверждающих высокую концентрацию ртути и других тяжелых металлов в рыбе и морепродуктах. Кальмар — один из немногих обитателей моря с минимальной способностью к накапливанию ртути, — отметила Трофимова.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что единственным полезным свойством крабовых палочек является их низкая калорийность. Однако, как отметила специалист, этот продукт не стоит употреблять более одного раза в неделю. Она также посоветовала перед покупкой внимательно изучить состав.

Биолог Роман Опарин ранее заявил, что при умеренном употреблении кальмары становятся очень полезным продуктом и для мужчин, и для женщин, и для детей. По его словам, этот вид морепродуктов богат витаминами группы B, «легким» белком, а также цинком, медью, селеном и магнием.