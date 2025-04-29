Разгоняем обмен веществ — 3 напитка для суперского метаболизма

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Хотите улучшить обмен веществ и помочь организму сжигать калории эффективнее? Эти три простых напитка работают как натуральные ускорители метаболизма — без химии и дорогих добавок!

1. Яблочно-коричный настой.

Ингредиенты:

1 яблоко (нарезать тонкими ломтиками);

300 мл воды;

1 ч. л. молотой корицы.

Как приготовить

Залейте яблоко и корицу водой, дайте настояться 2 часа в холодильнике. Пейте перед сном.

Почему работает?

✔ Корица снижает уровень сахара в крови.

✔ Яблоко богато клетчаткой.

✔ Улучшает пищеварение и сон.

2. Кефир с корицей и имбирем.

Ингредиенты:

1 стакан кефира;

1 ч. л. корицы;

1/2 ч. л. молотого имбиря.

Как принимать

Смешайте и пейте утром и вечером.

Эффект

✔ Имбирь ускоряет кровообращение.

✔ Кефир поддерживает микрофлору кишечника.

✔ Снижает тягу к сладкому.

3. Зеленый чай с медом и корицей.

Ингредиенты:

300 мл зеленого чая;

1 ч. л. корицы;

1 ч. л. меда.

Как пить

Добавьте мед в слегка остывший чай. Пейте за 30 минут до еды.

Польза

✔ Зеленый чай богат антиоксидантами.

✔ Мед дает энергию без скачка сахара.

✔ Уменьшает аппетит.

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