Хотите улучшить обмен веществ и помочь организму сжигать калории эффективнее? Эти три простых напитка работают как натуральные ускорители метаболизма — без химии и дорогих добавок!

1. Яблочно-коричный настой.

Ингредиенты:

  • 1 яблоко (нарезать тонкими ломтиками);

  • 300 мл воды;

  • 1 ч. л. молотой корицы.

Как приготовить
Залейте яблоко и корицу водой, дайте настояться 2 часа в холодильнике. Пейте перед сном.

Почему работает?
✔ Корица снижает уровень сахара в крови.
✔ Яблоко богато клетчаткой.
✔ Улучшает пищеварение и сон.

2. Кефир с корицей и имбирем.

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира;

  • 1 ч. л. корицы;

  • 1/2 ч. л. молотого имбиря.

Как принимать
Смешайте и пейте утром и вечером.

Эффект
✔ Имбирь ускоряет кровообращение.
✔ Кефир поддерживает микрофлору кишечника.
✔ Снижает тягу к сладкому.

3. Зеленый чай с медом и корицей.

Ингредиенты:

  • 300 мл зеленого чая;

  • 1 ч. л. корицы;

  • 1 ч. л. меда.

Как пить
Добавьте мед в слегка остывший чай. Пейте за 30 минут до еды.

Польза
✔ Зеленый чай богат антиоксидантами.
✔ Мед дает энергию без скачка сахара.
✔ Уменьшает аппетит.

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