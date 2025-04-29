Хотите улучшить обмен веществ и помочь организму сжигать калории эффективнее? Эти три простых напитка работают как натуральные ускорители метаболизма — без химии и дорогих добавок!
1. Яблочно-коричный настой.
Ингредиенты:
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1 яблоко (нарезать тонкими ломтиками);
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300 мл воды;
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1 ч. л. молотой корицы.
Как приготовить
Залейте яблоко и корицу водой, дайте настояться 2 часа в холодильнике. Пейте перед сном.
Почему работает?
✔ Корица снижает уровень сахара в крови.
✔ Яблоко богато клетчаткой.
✔ Улучшает пищеварение и сон.
2. Кефир с корицей и имбирем.
Ингредиенты:
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1 стакан кефира;
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1 ч. л. корицы;
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1/2 ч. л. молотого имбиря.
Как принимать
Смешайте и пейте утром и вечером.
Эффект
✔ Имбирь ускоряет кровообращение.
✔ Кефир поддерживает микрофлору кишечника.
✔ Снижает тягу к сладкому.
3. Зеленый чай с медом и корицей.
Ингредиенты:
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300 мл зеленого чая;
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1 ч. л. корицы;
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1 ч. л. меда.
Как пить
Добавьте мед в слегка остывший чай. Пейте за 30 минут до еды.
Польза
✔ Зеленый чай богат антиоксидантами.
✔ Мед дает энергию без скачка сахара.
✔ Уменьшает аппетит.
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