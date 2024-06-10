Раскрыты опасные последствия отказа от разминки перед занятиями в спортзале Ортопед Саутин: отказ от разминки перед тренировкой грозит тяжелыми травмами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игнорирование разминки перед занятиями в спортзале чревато повреждением связок и мышц, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Он объяснил, что во время разогрева участвуют не только суставы, но и мускулатура.

Бытует мнение, что при разминке задействуются именно суставы, потому что в них осуществляется движение. Фактически же в ней участвуют все образования, мышцы, сухожилия, связки, при этом увеличивается циркуляция суставной жидкости, синовиальной жидкости, меняется питание хрящевого покрова и т. д. Поэтому разминка необходима перед каждой тренировкой, — заявил Саутин.

По его словам, если пренебречь разминкой, то возможно повреждение структуры мышц из-за недостаточной эластичности, например при резком движении. Эксперт напомнил, что при соблюдении техники выполнения упражнений можно свести травматизм к минимуму.

Некорректно говорить о том, что какие-то суставы подвержены травмам более или менее. Это скорее вопрос того, правильно ли выполняются упражнения и каким видом спорта занимается человек. Организм устроен так, что если выполнять упражнения правильно, используя ту амплитуду движения в суставах, которая заложена по природе, то глубокого повреждения удастся избежать, — подытожил Саутин.

Ранее Саутин заявил, что незаменимым инвентарем для занятий в спортзале являются атлетический пояс, кистевые ремни, перчатки и дневник тренировок. Он отметил, что первые три предмета сводят риск некоторых травм к минимуму.