Названы продукты, которые лучше не есть аллергикам в период цветения Врач Павлова: в период цветения аллергикам стоит отказаться от орехов и киви

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В период цветения аллергикам стоит отказаться от ряда фруктов, в том числе киви, а также от орехов, петрушки, укропа, сельдерея и тмина, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр Елена Павлова. Она объяснила это перекрестной реакцией на пыльцу цветущих деревьев.

Существуют перекрестные реакции у продуктов питания на пыльцу цветущих деревьев. Реакция может быть с такими продуктами, как яблоко, груша, абрикос, персик, слива, морковь, киви, вишня, черешня, банан, картофель, орехи, петрушка, укроп, сельдерей и тмин. Важно исключать и эти продукты из рациона в период цветения деревьев, так как при попадании этого продукта в организм будет усиление реакции, что потребует большего количества антигистаминных препаратов, — сказала Павлова.

Чтобы облегчить симптомы аллергии перед цветением растений, врач посоветовала на четыре — шесть недель исключить продукты с гистамином либо те, которые способствуют его выработке в организме. Среди них, отметила Павлова, морепродукты, пшеница, рыба, яйца, молоко, сыр, шоколад и соя.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что Федеральное медико-биологическое агентство создало новую вакцину для аллергиков. По его словам, она сможет эффективно лечить перекрестные аллергии, в том числе на пыльцу и продукты питания.