Медики назвали продукты, улучшающие состав крови Медики назвали мясо и яйца в числе продуктов, улучшающих состав крови

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Улучшить состав крови можно, включив в рацион красное мясо, субпродукты, куриные и перепелиные яйца, рассказали специалисты портала «здоровое-питание.рф». Также рекомендуется употреблять рыбу, шпинат и темный шоколад.

Медики напомнили, что в красном мясе содержится большое количество железа, необходимого организму для выработки красных кровяных телец — эритроцитов. Также лидерами по содержанию железа являются субпродукты животного происхождения, но они относятся к пище с высоким содержанием холестерина. Поэтому нужно следить за размером порции, а также учитывать возможные противопоказания от лечащего врача.

Именно большое количество железа в животном гемоглобине придает мясу интенсивный красный цвет, — подчеркнули медики.

Кроме того, источником железа считаются куриные и перепелиные яйца, богатые магнием, ненасыщенными жирными кислотами и витаминами. Это же относится к рыбе и шпинату, железо из которого усваивается лучше, благодаря высокой концентрации в продукте витамина C. Кроме того, можно получить ценный микроэлемент из темного шоколада.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала, что практически любое подгоревшее блюдо содержит довольно много канцерогенов, отличающихся по составу. По ее словам, коричневая или черная корочки не являются «обычным углеродом», а лучший способ избежать появления в еде канцерогенов — выдерживать правильные температуру и время приготовления.