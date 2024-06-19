Малышева назвала неожиданный напиток для утоления жажды Малышева: холодный кофе с апельсиновым соком хорошо утоляет жажду

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Холодный кофе с апельсиновым соком является хорошим напитком для утоления жажды, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Она подчеркнула, что в данном случае речь идет именно о кофе холодного настаивания, а не об остуженном напитке.

Кофе жажду не утоляет, а, наоборот, повышает. Потому что кофе — это мочегонный продукт, и он нас обезвоживает. <...> И вдруг мы говорим холодный кофе. Это не охлажденный кофе, который был горячим образом приготовлен. Это когда вы кофейный порошок или раздробленное зерно залили холодной водой, он настоялся, и получился кофейный напиток, — заявила Малышева.

Апельсиновый сок снижает негативный эффект от кофе, в том числе нивелирует большую дозу кофеина и мочегонный эффект, отметил офтальмолог Михаил Коновалов. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что уровень кофеина в холодном кофе значительно ниже, нежели в напитке, приготовленном горячим образом.

Кофестол, который содержится в кофейных бобах, повышает уровень холестерина печени, рассказал кардиолог Герман Гандельман. Большая концентрация этого вещества получается при приготовлении кофе горячим образом, однако при настаивании напитка в холодной воде она значительно снижается. Апельсины также содержат вещества, которые снижают уровень холестерина, поэтому эффект двойной, пояснил он.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что кофе и какао могут продлить жизнь. По его словам, травяные чаи с мятой также помогут сохранить здоровье в тонусе.