Диетолог перечислил напитки, которые могут продлить жизнь Диетолог Гинзбург: кофе и какао могут продлить жизнь

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Кофе, если его правильно пить, и какао могут продлить жизни, рассказал «Вечерней Москве» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, травяные чаи с мятой также помогут сохранить здоровье в тонусе.

Медик отметил, что если пить кофе в нужном количестве, он способен продлить жизнь. Также процессы старения может замедлить какао, которое обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, на работу сердечно-сосудистой системы хорошо влияют полифенолы, содержащиеся в зеленом чае. Поэтому этот напиток рекомендуется людям с заболеваниями сердца.

Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы, — добавил врач.

Диетолог объяснил, что морсы из ягод без сахара богаты витаминами, а травяные чаи с мелиссой и мятой укрепляют иммунитет и сохраняют здоровье.

Ранее стало известно, что зеленый чай, морсы, минеральная вода и соки могут заменить воду в летнюю жару. В чай не стоит добавлять сахар, а соки должны быть натуральными и разбавлены водой. Кроме того, справиться с жаждой могут помочь кисломолочные напитки и отвары из сухофруктов. Также можно смешать сок сельдерея и лимонный сок, разбавленные водой в пропорции 1:10.