Названы напитки, которые могут заменить воду в летнюю жару «Доктор Питер»: зеленый чай, морсы и соки могут заменить воду в летнюю жару

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Зеленый чай, морсы, минеральная вода и соки могут заменить воду в летнюю жару, пишет издание «Доктор Питер». В материале говорится, что в чай не стоит добавлять сахар, а соки должны быть натуральными и разбавлены водой.

Кроме того, справиться с жаждой могут помочь кисломолочные напитки и отвары из сухофруктов. Также можно смешать сок сельдерея и лимонный сок, разбавленные водой в пропорции 1:10. Авторы отметили, что в жару важно следить за температурой жидкостей, однако она должна быть комнатной температуры.

По информации издания, эксперты рекомендуют придерживаться температуры напитков не холоднее примерно 12–15 градусов выше нуля. Известно, что вместе с потом испаряются соли и микроэлементы, восполнить их можно с помощью слегка соленой воды или щелочной минералки.

Ранее врачи Химкинской областной больницы предупредили, что летом родителям необходимо одевать детей в легкую одежду из натуральных тканей, а также отказаться от использования подгузников, чтобы ребенок не получил тепловой удар. В это время года важно чаще быть с детьми на свежем воздухе. При этом необходимо давать дышать голове, а панамку надевать только при попадании прямых солнечных лучей.