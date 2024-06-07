Родителям дали совет, как не перегреть ребенка летом Врачи Химкинской больницы: летом не стоит надевать ребенку подгузники

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Чтобы летом ребенок не получил тепловой удар, нужно одевать его в легкую одежду из натуральных тканей, а также отказаться от использования подгузников, рассказали «Радио 1» врачи Химкинской областной больницы. По словам медиков, важно летом чаще с детьми быть на свежем воздухе, при этом голове следует давать дышать, а панамку надевать только при попадании прямых солнечных лучей.

Одевайте ребенка в легкую одежду из натуральных тканей, головной убор надевайте, только если есть опасность прямого попадания солнечных лучей, в тени давайте голове «подышать». Откажитесь от впитывающих подгузников, чтобы тело отдыхало, — посоветовали врачи.

Специалисты также напомнили о необходимости соблюдать в жару питьевой режим: грудничков чаще прикладывать к груди, а детям постарше давать пить не реже одного раза в час. Кроме того, летом детей нельзя оставлять в стоящем автомобиле, даже с включенным кондиционером. Также лучше избегать прогулок под открытым солнцем в промежутке с 11:00 до 17:00.

Врач-кардиолог Дмитрий Орловский ранее предупредил, что тошнота, судороги и рвота могут оказаться признаками солнечного или теплового удара. Специалист уточнил, что также главными симптомами являются учащение пульса свыше 90 ударов в минуту, вялость, слабость, сонливость, головная боль. Стоит обратить внимание и на покраснение кожи, шаткость походки и чувство жажды, отметил врач.