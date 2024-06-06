Россиянам напомнили о главных симптомах солнечного удара Кардиолог Орловский: тошнота и судороги могут указывать на солнечный удар

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Тошнота, судороги и рвота могут оказаться признаками солнечного или теплового удара, предупредил врач-кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что также главными симптомами являются учащение пульса свыше 90 ударов в минуту, вялость, слабость, сонливость, головная боль. Стоит обратить внимание и на покраснение кожи, шаткость походки и чувство жажды, отметил врач.

Симптомы солнечного и теплового удара: слабость, вялость, сонливость, жажда, сухость во рту, головная боль, чувство тяжести в груди, пульс выше 90 ударов в минуту, покраснение кожи, учащенное или поверхностное дыхание, тахикардия, тошнота и рвота, шаткость походки, обморок, судорожный синдром, — заявил кардиолог.

Педиатр Нисо Одинаева ранее рассказала, что нужно обратить внимание, есть ли безопасный спуск в воду, чтобы выбрать место для купания с детьми. Специалист подчеркнула, что в воде также не должно быть течения и посторонних предметов. По ее словам, перед купанием ребенка лучше не кормить, чтобы не спровоцировать судороги.

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко до этого посоветовал вдыхать одной ноздрей, а выдыхать из другой, чтобы защититься от перегрева на жаре. Он добавил, что также можно использовать палочку от мороженого при дыхании через рот.