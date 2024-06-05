Врач привел необычные способы для спасения от перегрева в жаркую погоду Врач Бондаренко: при жаре стоит вдыхать воздух одной ноздрей

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При жаре для спасения от перегрева можно вдыхать одной ноздрей, а выдыхать из другой, заявил в беседе с «Радио 1» врач и эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко. По его словам, также можно использовать палочку от мороженого при дыхании через рот.

Одна из техник — дыхание носом, то есть закрываем одну ноздрю, а другой делаем вдох. Потом меняем. Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом. То есть мы можем вставить зубочистку межу зубами, спичку, палочку от мороженого, растянуться в улыбке и сквозь зубы сделать вдох на четыре счета, — уточнил врач.

Специалист предложил повторять за животными, которые при повышении температуры высовывают язык и прислоняют его к верхней губе, делая короткие вдохи. Это позволит сбросить перегрев менее чем за 10 минут. Бондаренко также порекомендовал отказаться от употребления алкоголя, жареной и жирной пищи, а также совершать несколько глотков воды каждые 15 минут.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее заметила, что при наступлении жаркого периода стоит чаще мыть голову. Она посоветовала использовать термозащитные средства и головные уборы.