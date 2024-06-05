Родителям рассказали, как выбирать места для купания с детьми Педиатр Одинаева: для купания с детьми нужно выбрать место с безопасным спуском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы выбрать правильное место для купания с детьми, нужно обратить внимание, есть ли безопасный спуск в воду, пишет «Радио 1» со ссылкой на педиатра Нисо Одинаеву. По ее словам, в воде также не должно быть течения и посторонних предметов.

Перед тем как ребенок пойдет плавать, проверьте, есть ли на месте купания безопасный плавный спуск в воду, нет посторонних предметов и течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки, — объяснила специалист.

Педиатр отметила, что ребенка лучше не кормить перед купанием, так как не исключено, что на полный желудок могут случиться судороги. Кроме того, нужно научить своего ребенка правилам поведения в воде. Ему нужно объяснить, что нельзя подныривать под человека, который плывет, или подтапливать его, а также подавать ложные сигналы о помощи.

Если вы видите, что ребенок дрожит, стучит зубами, у него синие губы, попросите его выйти из воды во избежание переохлаждения. в случае если ребенок затих и перестал двигаться, немедленно вытаскивайте его и вызывайте скорую помощь, — заключила Одинаева.

Ранее врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещенных водоемах может привести к появлению гепатита. Она предупредила, что после отдыха в неположенном месте можно заработать инфекционные заболевания.