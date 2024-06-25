Любителей загара предупредили о раннем старении кожи Косметолог Степанова: любители загара быстрее стареют из-за разрушения коллагена

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Любители загара могут столкнуться с ранним старением кожи, которое происходит в результате разрушения коллагена при большом количестве ультрафиолета, заявила в беседе с LIFE.ru врач-косметолог Дарья Степанова. Она заметила, что вещество является своеобразным каркасом в среднем слое кожи.

Когда ультрафиолетовый луч попадает на кожу, то в организме начинает вырабатываться большое количество свободных радикалов и снижается количество антиоксидантов, что разрушает коллаген. Поэтому возрастные люди, живущие в южных странах, более склонны к глубоким морщинам и «сухим» чертам лица — их кожа постоянно подвергается воздействию ультрафиолета, — уточнила Степанова.

По ее словам, коллаген также снижен у пациентов-вегетарианцев, чья кожа с возрастом становится тоньше, нежели у пациентов-мясоедов. Степанова обратила внимание на то, что курение и чрезмерное потребление алкоголя, а также жесткие диеты тоже приводят к снижению выработки важного для кожи вещества.

Специалисты Роскачества ранее предлагали повышать эффективность действия коллагена в виде добавок при помощи витамина С. Они также посоветовали принимать препарат после тренировок.