Хуже пластика: никогда не храните готовую еду в такой посуде

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Вы замечали, что приготовленные блюда почему-то быстро теряют свежесть? Часто проблема не в продуктах, а в посуде, где вы их храните. Оказывается, некоторые материалы гораздо вреднее обычного пластика!

Самый опасный вариант — алюминиевые контейнеры и фольга. Они кажутся удобными, но на самом деле портят еду быстрее всего. При контакте с кислыми продуктами вроде помидоров или лимонного сока алюминий начинает выделять вредные вещества. Даже обычный салат или суп в такой посуде может стать опасным для здоровья.

Почему это хуже пластика? Хотя пластиковые контейнеры тоже не идеальны, у них хотя бы есть маркировка — например, PP5 безопасен для пищевых продуктов. Алюминий же вступает в реакцию с любой едой, особенно если она соленая или кислая. Мало того что продукты быстрее портятся, так еще и частицы металла попадают в ваш организм.

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