Хирург рассказала о необычном спасении подавившейся шашлыком россиянки Хирург Александрова: кусок шашлыка застрял у россиянки в пищеводе, ее еле спасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Подмосковья подавилась шашлыком, но медикам удалось низвести непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок, рассказала заведующая хирургическим отделением №3 Сергиево-Посадской больницы Светлана Александрова. По ее словам, попади мясо в трахею, инцидент мог бы закончиться «более печально».

Во время обеда на природе 55-летняя женщина подавилась куском мяса. Бригада скорой помощи доставила ее в приёмное отделение Сергиево-Посадской больницы. При обследовании выяснилось, что кусок мяса застрял в пищеводе. При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание, — подчеркнула врач.

Она отметила, что пациентке не потребовалась госпитализация, ее выписали в тот же день. Александрова напомнила, что во время еды нельзя торопиться, лучше тщательно пережевывать пищу, откусывая небольшие кусочки и «сохраняя молчание».

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что красное мясо повышает риск возникновения рака, поэтому важно не злоупотреблять такой пищей. По его словам, так как мясо является тяжелой пищей, у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта могут обостриться хронические заболевания.