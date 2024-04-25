Врач-онколог рассказала о вреде шашлыка Онколог Черемушкин: злоупотребление жареным мясом повышает риск развития рака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красное мясо повышает риск возникновения рака, поэтому важно не злоупотреблять такой пищей, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, так как мясо является тяжёлой пищей, у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта могут обостриться хронические заболевания.

Во время жарки в мясе копятся канцерогенные вещества, самым опасным из них является бензапирен. Поэтому не стоит злоупотреблять жирной пищей, в преддверии майских праздников это особенно актуально. При приготовлении шашлыка могут использоваться консерванты, которые могут выступать как канцероген, либо источник воспалительной реакции. У кого-то это аллергическая реакция, у кого-то гастрит, колит, — рассказал Черемушкин.

Онколог отметил, что свинина и баранина тяжело перевариваются и не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Мясо птицы или рыбы, наоборот, усваивается намного легче, пояснил врач.

Вместе с жареным мясом лучше употреблять овощи и продукты, богатые клетчаткой. Для людей с хроническими заболевания вообще составлены списки диетического питания, так называемые «диетические столы», — добавил Черемушкин.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала овощи идеальным дополнением к шашлыку, потому что клетчатка забирает на себя излишки холестерина, жиров и соли. По ее словам, овощи защищают желудочно-кишечный тракт от канцерогенного воздействия мяса и действуют в качестве антиоксиданта, предохраняя от развития онкологии и давая возможность быстрее вывести продукты распада из организма.