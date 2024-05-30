Хирург назвал главные риски при пластических операциях Хирург Алексанян: после пластической операции могут появиться рубцы

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Основными рисками при проведении пластических операций являются проблемы с носовым дыханием, наличие рубцов, а также последствия инъекций, в том числе при ринопластике, рассказал NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Он добавил, что побочные эффекты могут наблюдаться после липосакции и липофилинга.

Операция может внешне пройти успешно, но через несколько дней нос может так и не начать нормально дышать. Стоит ли паниковать? Если восстановительный период еще не прошел — волноваться не надо. Любая ринопластика, даже самая щадящая по авторской бескровной методике, невозможна без послеоперационного отека, — подчеркнул Алексанян.

По его словам, наличие рубцов после пластической операции, в том числе ринопластики, зависит от правильно подобранной методики. Медик объяснил, что открытый способ, с небольшим внешним разрезом, может оставить следы, а закрытый, напротив, гарантирует их отсутствие.

Если проводятся другие пластические операции, то рубцы почти незаметны. Да, пластика предполагает минимальный разрез, но впоследствии он станет незаметной светлой полоской. К тому же хирурги всегда выбирают для проколов и мини-надрезов те места, которые незаметны окружающим. Кстати, современные технологии совершенствуются, и в будущем любые рубцы можно будет сделать практически невидимыми, — заявил Алексанян.

Хирург напомнил, что если липосакцию провели некорректно, то мягкие ткани сильнее «поплывут вниз», а лицо приобретет уставший вид и постареет. Эксперт добавил, что при липофилинге важно правильно рассчитать пропорции, чтобы лицо не выглядело отекшим и неестественным.

Если тип старения предполагает добавить лицу объема, то округлость и свежесть можно получить с помощью липофилинга. Это малоинвазивная методика, которая почти не требует подготовки и восстановления, поэтому популярна у девушек. Но при введении собственного жира важно правильно рассчитывать пропорции, чтобы лицо не выглядело отекшим и неестественным, — подытожил Алексанян.

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