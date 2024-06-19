«Ваша плата»: Мясников пристыдил слегших с ботулизмом любителей доставок Врач Мясников призвал воздержаться от покупки готовой еды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Мясников

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников, комментируя вспышку отравлений в своем Telegram-канале назвал ботулотоксин самым страшным ядом из всех известных. Он также призвал россиян отказаться от покупки готовой еды и готовить дома самостоятельно, пусть и простые блюда, такие, как яичница или стейк.

Что так много людей так привержены готовой еде?! Кулинария, доставка готовой еды и прочее? Да, удобно. Наверно. Но любая доставляемая или покупная готовая еда — потенциальная угроза пищевого отравления Любое блюдо можно приготовить самим, за то время, что ждете доставку, — высказался доктор.

Он также напомнил, что ботулотоксин боится высокой температуры. По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно содержимое подозрительных консервов нагревать не менее 10 мин.

До этого стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.

Также сообщалось, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. Именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. Салат «Лобио с фасолью» продавала «Кухня на районе» в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.