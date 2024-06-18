Названа причина массового отравления россиян Baza: консервированная фасоль стала причиной массового отравления россиян

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Более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм.

По информации канала, консервированную фасоль добавляли в салаты, однако пока неизвестно, были ли нарушены нормы хранения продукта или сырье сразу было некачественным. Салат «Лобио с фасолью» продавала «Кухня на районе» в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.

Кроме того, по делу об отравлении задержали основателя «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества, а также генерального директора компании «Савон-К» Анатолия Шина. Их подозревают в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Именно «Савон-К» была одним из поставщиков фасоли в «Кухню на районе».

Адвокат Вадим Багатурия ранее заявил, что генеральному директору «Кухни на районе», коммерческому директору и руководителю отдела качества может грозить до шести лет лишения свободы, если они будут признаны виновными по делу о массовом отравлении россиян. Эксперт подчеркнул, что их также могут обязать компенсировать пострадавшим моральный вред и издержки на лечение.