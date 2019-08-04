https://static.news.ru/photo/6f7a0a1a-b68c-11e9-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медики обнаружили связь между высоким уровнем инсулина в крови и риском возникновения онкологических заболеваний.

В частности, в ходе экспериментов над мышами они установили, что чрезмерно высокий уровень инсулина характерен для рака поджелудочной железы. По словам специалистов, гиперинсулинемия приводит к износу этого органа.

Кроме того, выяснилось, что существует связь между избытком инсулина и раком молочной железы. Медики не исключают, что дальнейшие опыты могут подтвердить их гипотезу и в отношении других видов онкологии, сообщает портал Medicalxpress .

Ранее News.ru писал, что британские медики нашли способ прогнозирования рака шейки матки. Предсказать возникновение заболевания позволяет тест метилирования ДНК S5.