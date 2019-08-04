Медики обнаружили связь между высоким уровнем инсулина в крови и риском возникновения онкологических заболеваний.
В частности, в ходе экспериментов над мышами они установили, что чрезмерно высокий уровень инсулина характерен для рака поджелудочной железы. По словам специалистов, гиперинсулинемия приводит к износу этого органа.
Кроме того, выяснилось, что существует связь между избытком инсулина и раком молочной железы. Медики не исключают, что дальнейшие опыты могут подтвердить их гипотезу и в отношении других видов онкологии, сообщает портал
Ранее News.ru писал, что британские медики нашли способ прогнозирования рака шейки матки. Предсказать возникновение заболевания позволяет тест метилирования ДНК S5.