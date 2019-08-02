https://static.news.ru/photo/e7089d8c-b53b-11e9-bef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Медики из Национального университета Тайваня изучили 18 видов спорта и выбрали пять самых эффективных дисциплин, помогающих похудеть. В исследовании приняли участие свыше 18 тысяч человек в возрасте от 30 до 70 лет.

У добровольцев определили процентное содержание жира в организме, объём талии, бёдер, а также сделали анализ крови на содержание 20 из 97 генов, влияющих на развитие ожирения.

По условиям эксперимента граждане занимались спортом по 30 минут три раза в неделю в свободное время: бегом трусцой, йогой, альпинизмом, кататься на велосипеде, плавать, танцевать, играть в баскетбол и так далее. Профессиональные тренировки или тяжёлый ручной труд не считались физической нагрузкой, пишет журнал PLOS .

Выяснилось, что для борьбы с лишним весом лучше всего подходят: бег, альпинизм, спортивная ходьба, танцы и йога. При этом, пробежки назвали самым эффективным способом похудеть.

Бег трусцой не только уменьшал генетическое воздействие на ИМТ (Индекс массы тела — News.ru), но и наилучшим образом боролся с жировыми отложениями на теле, — объяснил один из организаторов исследования Ван-Ю Лин.

Медик добавил, что «плохие» гены — не приговор. Если усиленно работать над своей фигурой, то нагрузки могут ослабить предрасположенность к полноте.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты из университета Дьюка в Северной Каролине (США) выявили простой и эффективный способ безопасного снижения веса. Оказалось, что для достижения положительного результата необходимо сократить рацион всего на 300 калорий в день.