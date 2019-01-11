Трезвыми и голодными: как правильно окунаться в прорубь

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Эксперты дали советы о подготовке к Крещению

В праздник Крещения — 19 января россияне окунаются в прорубь. Иногда с риском для жизни и здоровья. Ледяная вода — это стресс для организма. Человек, решивший окунуться в прорубь, рискует заболеть простудой, воспалением легких, заработать инфаркт или гипертонический криз.

Нередко такие купания заканчиваются и летальным исходом. Так в прошлом году в Москве во время водных процедур скончался 69-летний мужчина. А в позапрошлом — крещенское купание стало последним для 54-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа.

News.ru опросил врачей и составил рекомендации для желающих погрузиться в прорубь. Подготовку к этому событию нужно начать заранее. Посетить врача, начать закаляться и завязать с алкоголем.

Сначала — к врачу

Только здоровые люди могут купаться в проруби. С этим постулатам не спорят даже священники. Ни один батюшка не даст благословение на водные процедуры человеку с больным сердцем, повышенным артериальным давлением или поражением почек.

Но не все знают о своих заболеваниях. Как рассказала News.ru врач высшей категории, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог Анжелика Шакирова часто люди не в курсе, что у них нарушен ритм сердца или повышено артериальное давление. Эти недуги в молодом и среднем возрасте проявляются не всегда.

«Был у меня пациент. Артериальное давление 160 на 90, а он его не замечал. Чувствовал себя здоровым. Фактически у него была запущенная гипертония. Прорубь ему противопоказана», — рассказывает Анжелика Шакирова.

Врач рекомендует: перед купанием в проруби обследование необходимо пройти как минимум у двух врачей: кардиолога и терапевта. Первый проверит общее состояние здоровья (в том числе уровень артериального давления), а второй — сердечно-сосудистую систему.

Нельзя купаться в ледяной воде тем, кто страдает любым хроническим заболеванием почек, суставов, дыхательной и репродуктивной системы. Холодная вода может вызвать его обострение.

Окунаться в купель запрещено людям со сниженным иммунитетом. Если вы простужаетесь от малейшего сквозняка, а насморк и кашель ваши вечные спутники — это ваш случай. На фоне холода надпочечники выбрасывают стрессовые гормоны, которые являются универсальными угнетателями иммунной системы. Человек рискует «слечь» на несколько недель.

Закаливание и трезвость

Если врач подтвердил, что вы здоровы, можно готовиться к погружению в купель. Первое, что медики рекомендуют делать — закаляться. Не нужно выходить во двор и выливать на себя ведро воды. Начните с малого.

«Очень хорошим способом закаливания является контрастный душ. Чередование теплой и холодной воды, закончить можно холодной», — советует Анжелика Шакирова.

После пары сеансов, переходите на полностью холодный душ. Важно не переусердствовать. Перед тем, как облиться с головой, окуните вначале в ледяную воду руки, ноги и дайте организму привыкнуть. Можно завести полезную привычку, умываться холодной водой по утрам. Это полезно и для кожи.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Еще один беспроигрышный вариант закаливания – горячая сауна с последующим погружением в прохладную воду. Контрастные банные процедуры подготовят организм к крещенскому купанию.

В зимнее время года, считается, что спиртные напитки помогают согреться. Врачи предупреждают — сочетание алкоголя и холода опасно для здоровья. Нельзя пить как минимум за 6 часов до купания в проруби.

Как рассказал News.ru сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев, под влиянием алкоголя происходит резкий спазм сосудов. Такую же реакцию провоцирует и холод. Сочетание двух раздражителей — это удар по организму. Может случиться сердечный приступ, инсульт, инфаркт с летальным исходом.

«Недавно я еле откачал мужчину, который выпил 50 грамм водки и прыгнул после сауны в снег», — рассказал Владимир Хорошев

Ещё одна причина: в состоянии алкогольного опьянения организм теряет больше тепла. Выпивший человек может получить переохлаждение.

Голод и горячий чай

В ледяную воду важно прыгать не только трезвым, но и голодным, предупредил News.ru заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко Алексей Фёдоров.

Нельзя есть за 2-3 часа до купания. Холод может вызвать спазм желудка и спровоцировать рвоту. По мнению врача лучшее решение: часа за 4 до погружения в прорубь употребить небольшую порцию сложных углеводов (например, кашу или хлеб грубого помола). Такая пища заряжает энергией надолго и препятствует переохлаждению.

Оказавшись у проруби, не стоит прыгать в холодную воду сразу. Организм должен привыкнуть к низкой температуре. Сначала снимите верхнюю одежду, через пару минут обувь. Раздевшись до купального костюма, нужно постоять пару минут на холоде. Заходить в купель также надо постепенно, никаких резких прыжков!

Только 2 минуты без ущерба для здоровья можно плескаться в воде. После этого обязательно растереться полотенцем, одеться и пройти в теплое помещение. Выпейте горячий напиток, но без грамма алкоголя. Сосуды приходят в норму в течение несколько часов после холодового шока.

Для многих россиян купание проруби — это не просто экстремальное развлечение. Они считают, что таким образом они приобщаются к Богу и смывают с себя грехи. Сами же православные священники утверждают, что купание в проруби проще заменить походом в храм.