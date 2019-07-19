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Современные декокс-диеты могут оказаться вредными для организма. Несмотря на кажущуюся полезность такой схемы питания, она несёт в себе определённые риски.

Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питьё соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины, — заявил News.ru врач-эндокринолог, основатель «Пошаговой инструкции правильного питания» Вадим Крылов.

По его словам, отсутствие углеводов в таких диетах влечёт за собой упадок сил и резкий сброс веса, который может обернуться для человека новыми проблемами. По его словам, стимулировать процессы детоксикации не нужно, организм справится сам. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — свести на нет действие самого токсина. Такого же мнения придерживается и нутрициолог Алексей Калинчев.

Все детокс-программы, которые выводят «шлаки», — это маркетинг и обман потребителя. Просто это своего рода тусовка для нуворишей, своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде, — подчеркнул он.

По мнению диетологов, детокс-диеты направлены только на опустошение кошелька. Для того чтобы быть здоровым, не нужно пить смузи. Важно включить в свой рацион овощи и фрукты. Согласно рекомендациям ВОЗ, их норма в день должна доходить до 400 г.

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