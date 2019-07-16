Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.
Решение принято по итогам консультаций с МИД страны, а также с учётом интересов и международных правовых обязательств Австрии.
Вопросом доставки Фирташа в США занимается Земельный суд Вены. Впрочем, пока олигарх остаётся в Австрии, поскольку его адвокаты подали ходатайство о возобновлении рассмотрения дела об экстрадиции. Пока по нему не будет принято решение, бизнесмен не может быть передан американской стороне, сообщает украинское подразделение издания
Ранее News.ru писал, что активы Фирташа были арестованы на Кипре. Соответствующее решение вынес суд города Лимасол по иску ВТБ.