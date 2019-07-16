https://static.news.ru/photo/76286dac-a7dc-11e9-8e74-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Фирташ Фото: AP/ТАСС

Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Решение принято по итогам консультаций с МИД страны, а также с учётом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Вопросом доставки Фирташа в США занимается Земельный суд Вены. Впрочем, пока олигарх остаётся в Австрии, поскольку его адвокаты подали ходатайство о возобновлении рассмотрения дела об экстрадиции. Пока по нему не будет принято решение, бизнесмен не может быть передан американской стороне, сообщает украинское подразделение издания Deutsche Welle .

Ранее News.ru писал, что активы Фирташа были арестованы на Кипре. Соответствующее решение вынес суд города Лимасол по иску ВТБ.