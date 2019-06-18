https://static.news.ru/photo/83c361d8-91ed-11e9-881d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия сосредоточила возле украинской границы десятки тысяч военных. Такое заявление сделал начальник управления верификации Генерального штаба Вооружённых сил Украины Андрей Гудзь.

Он утверждает, что часть военных дислоцируется в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Остальные в Крыму, который Украина называет своей территорией, оккупированной российскими силовиками.

Общее количество личного состава, который Россия держит вдоль государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым, составляет около 82 тысяч военнослужащих, — цитирует Гудзя « Интерфакс-Украина ».

Он также уточнил, что в Крыму Россия скрытно держит современные самолёты Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолёты Ми-35М и Ми-24.

Ранее News.ru писал, что США заявили о намерении выделить Украине $250 млн на подготовку, обеспечение и снабжение военных. В рамках помощи планируется передать украинским властям современное вооружение и медикаменты.