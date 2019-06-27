https://static.news.ru/photo/359a45e4-98fa-11e9-8540-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители города Брест на западе Франции услышали стрельбу возле мечети.

По данным радиостанции RTL , инцидент произошёл в квартале Понтанезен аосле 16:00 (17:00 мск). Два человека ранены. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Были ли пострадавшие прихожанами мечети сейчас выясняется.

Ранее News.ru писал о том, что примерно 10 человек пострадали в американском штате Индиана в результате стрельбы в баре. Один из них впоследствии скончался.