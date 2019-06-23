https://static.news.ru/photo/53434df8-95c5-11e9-a8bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Примерно 10 человек пострадали в американском штате Индиана в результате стрельбы в баре. Один из них впоследствии скончался.

Инцидент произошёл в городе Саутбенд в ночь на 23 июня. В заведении на тот момент, по разным данным, находились от 50 до 100 человек.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то обнаружили только одного раненого, который умер по дороге в больницу. Несколько пострадавших позднее сами обратились к медикам за помощью, сообщает телеканал WSBT22 .

Причины происшествия и личности тех, кто может быть к нему причастен, устанавливаются.

Ранее News.ru писал о том, что четыре человека пострадали в результате стрельбы в Торонто во время парада в честь местной баскетбольной команды. Полиция задержала троих подозреваемых и изъяла у них две единицы оружия.