Примерно 10 человек пострадали в американском штате Индиана в результате стрельбы в баре. Один из них впоследствии скончался.
Инцидент произошёл в городе Саутбенд в ночь на 23 июня. В заведении на тот момент, по разным данным, находились от 50 до 100 человек.
Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то обнаружили только одного раненого, который умер по дороге в больницу. Несколько пострадавших позднее сами обратились к медикам за помощью, сообщает телеканал
Причины происшествия и личности тех, кто может быть к нему причастен, устанавливаются.
Ранее News.ru писал о том, что четыре человека пострадали в результате стрельбы в Торонто во время парада в честь местной баскетбольной команды. Полиция задержала троих подозреваемых и изъяла у них две единицы оружия.