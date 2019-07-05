https://static.news.ru/photo/e49f80d2-9f11-11e9-8eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Амстердам отказался принимать конкурс песни «Евровидение» в 2020 году. Об этом в открытом письме сообщила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

По её словам, концертный зал, где предполагалось провести конкурс, в запланированный период будет занят мероприятиями, которые невозможно перенести. Другое место город найти не смог: площадки оказались либо заняты, либо слишком малы для проведения шоу такого масштаба, передаёт ТАСС .

Халсема отметила, что понимает разочарование многих жителей Амстердама и пожелала успеха другим городам в борьбе за право организовать конкурс. Впрочем, Гаага и Бреда уже заявили, что принимать «Евровидение» не намерены. Ещё пять городов — Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт — организовать конкурс песни готовы. Окончательное решение будет принято в августе.

Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как на творческом состязании в Тель-Авиве представитель страны Дункан Лоуренс выиграл борьбу с балладой об умершем друге. Российский певец Сергей Лазарев тогда занял третье место.