https://static.news.ru/photo/cb877408-97df-11e9-90bb-fa163e074e61_1024.jpg Джон Джонс Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэна Уайт пытается договориться с Атлетической комиссией штата Невада об отмене единственного поражения чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса.

Как сообщает портал BJPenn.com, функционер стремится переквалифицировать результат проигранного боя с Мэттом Хэмиллом на «несостоявшийся». Джонс был дисквалифицирован в декабре 2009 года в бою с Мэттом Хэммилом за запрещённые удары локтями под углом 90 градусов. Это поражение остаётся единственным в карьере Джона Джонса.

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