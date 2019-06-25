https://static.news.ru/photo/4ed3c3b2-97d5-11e9-99bf-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Ян Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Российский боец ММА Пётр Ян перенёс в Мюнхене операцию на руке, которая потребует восстановления сроком от 1,5 до 2 месяцев.

Операция прошла по плану доктора, через 1,5–2 месяца я буду в строю, — написал Ян на своей странице в Instargam.

Он добавил, что травма мешала ему готовиться к предыдущему бою, но теперь он будет «пахать ещё усерднее». Также он поблагодарил свою команду, клуб «Архангел Михаил» и Ultimate Fighting Championship (UFC) за помощь в операции.

В июне он одержал победу над Джими Риверой в Чикаго и вошёл в пятёрку лучших бойцов UFC в легчайшем весе.

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