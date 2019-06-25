https://static.news.ru/photo/56ccf0b2-97d4-11e9-a69c-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global LookPress

Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт завил, что Конор Макгрегор может посетить турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Я не исключаю, что он там появится. Пока он мне об этом не говорил, поэтому не буду делать громких заявлений, но он может прилететь на этот бой, — приводит слова Уайта ESPN.com.

В октябре прошлого года после победы Нурмагомедова над Макгрегором в клетке вспыхнула драка между командами обоих бойцов, участники которой получили дисквалификации.

Как сообщал News.ru, российский боксёр Александр Поветкин не выступит на турнире в Саудовской Аравии.