Президент Ultimate Fighting Championship Дэна Уайт завил, что Конор Макгрегор может посетить турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Я не исключаю, что он там появится. Пока он мне об этом не говорил, поэтому не буду делать громких заявлений, но он может прилететь на этот бой, — приводит слова Уайта ESPN.com.
В октябре прошлого года после победы Нурмагомедова над Макгрегором в клетке вспыхнула драка между командами обоих бойцов, участники которой получили дисквалификации.
Как сообщал News.ru, российский боксёр Александр Поветкин не выступит на турнире в Саудовской Аравии.