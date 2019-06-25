Российский боксёр Александр Поветкин не проведёт свой следующий поединок 12 июля на турнире в Джидде (Саудовская Аравия).
Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле, — приводит «Р-Спорт» слова представителя промоутерской компании «Мир бокса» Вадима Корнилова.
Поветкин в сентябре проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), WBO и Международной боксёрской федерации (IBF). Зимой Поветкин перенёс операцию на обоих локтях.
Всего за карьеру российский боксёр выиграл 34 боя и два проиграл.
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