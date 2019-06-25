Погибший 24 июня в Тольятти мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит выстрелом в голову из травматического пистолета.
Как сообщает TLTgorod, в реанимации с многочисленными ножевыми ранениями оказался и друг дзюдоиста. Оба могли стать участниками уличной разборки. По данным фактам следственным отделом города возбуждены уголовные дела.
samara.sledcom.ru
Кушнир скончался на 28-м году жизни.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.