https://static.news.ru/photo/eafe1ac2-9725-11e9-98e1-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Кушнир Фото: tlt_063/vk.com

Погибший 24 июня в Тольятти мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит выстрелом в голову из травматического пистолета.

Как сообщает TLTgorod , в реанимации с многочисленными ножевыми ранениями оказался и друг дзюдоиста. Оба могли стать участниками уличной разборки. По данным фактам следственным отделом города возбуждены уголовные дела.

samara.sledcom.ru

Кушнир скончался на 28-м году жизни.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.