Мастер силового экстрима Михаил Кокляев рассказал о возможном бое с российским бойцом MMA Александром Емельяненко.
Будет, когда продадим его, — ответил Кокляев фанату в своём
До этого Кокляев, приняв вызов Емельяненко, продемонстрировал силу своего удара. После демонстрации автомат показал цифру 320 кг.
Ранее 37-летний Емельяненко записал видеообращение, в котором вызвал в ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответное видео, в котором заявил, что нокаутирует соперника с одного удара. Спортсмены, если бой состоится, будут драться по особым правилам, писал News.ru.