https://static.news.ru/photo/e7bc4a94-a244-11e9-b453-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Кокляев Фото: instagram.com/koklyaev_mikhail

Мастер силового экстрима Михаил Кокляев рассказал о возможном бое с российским бойцом MMA Александром Емельяненко.

Будет, когда продадим его, — ответил Кокляев фанату в своём Instagram -аккаунте на вопрос «Дядя Миша, бой-то с Александром Емельяненко будет?».

До этого Кокляев, приняв вызов Емельяненко, продемонстрировал силу своего удара. После демонстрации автомат показал цифру 320 кг.

Ранее 37-летний Емельяненко записал видеообращение, в котором вызвал в ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответное видео, в котором заявил, что нокаутирует соперника с одного удара. Спортсмены, если бой состоится, будут драться по особым правилам, писал News.ru.