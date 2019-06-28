Завтра вечером встречусь с менеджером и поделюсь с вами информацией о своих дальнейших выступлениях. Организация в Америке, которая проводит бои на голых кулаках, заинтересовалась в том, чтобы я у них выступал. Как будет какая-то информация, я обязательно с вами поделюсь, - заявил Емельяненко в видеообращении на своей странице в Instagram.