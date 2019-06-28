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Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может провести бой с постоянным чемпионом WBO, а также чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской ассоциации (IBF) в среднем весе Саулем Альваресом.

Ранее запланированный поединок мексиканского бойца с Геннадием Головкиным 14 сентября не сможет состояться из-за отсутствия решения по выбору места, сообщает The Athletic. Россиянин может провести бой с британским спортсменом Энтони...