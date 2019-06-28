Обладатель чемпионского титула Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою против американца Дастина Порье.
Российский боец выложил фотографию в своём Instagram-аккаунте, где показал, как проходит тренировка.
Тяжело в учении... — подписал фото Хабиб.
Бой Нурмагомедова с Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Этот поединок станет первым для российского бойца после дисквалификации, полученной за потасовку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
Нурмагомедов заявил, что хотел вырвать сердце Макгрегора, ранее писал News.ru.