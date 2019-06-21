https://static.news.ru/photo/b73f447e-9426-11e9-95fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/ufcnews

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал новые подробности боя с ирландцем Конором Макгрегором.

Вырвать сердце, — ответил Хабиб на вопрос «Опишите свои эмоции в этот момент» под фотографией с боя в русскоязычном Instagram-аккаунте UFC.

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках. У Макгрегора, которому также 30 лет, 21 победа и четыре поражения в 25 поединках.

Следующий свой бой он проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 против Порье.

Ранее News.ru писал, что Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором.