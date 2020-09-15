Жители развитых стран больше верят Путину, чем Трампу

https://static.news.ru/photo/e5a30206-f785-11ea-bd7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину население 13 развитых стран доверяет больше, чем его американскому коллеге Дональду Трампу. К такому выводу пришли специалисты независимого центра в Вашингтоне Pew Research Center.

В опросе приняли участие жители Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швеции, Дании, Бельгии, Японии, Австралии, Канады, Нидерландов и Южной Кореи. Исследователи спрашивали у респондентов, кому из лидеров США, ФРГ, Франции, Великобритании, России и КНР они больше доверяют в международных вопросах.

Наибольшим доверием в мире пользуется канцлер ФРГ Ангела Меркель. За неё отдали голоса 76% участников исследования. На втором месте — французский президент Эммануэль Макрон, 64%. Премьер Великобритании стал обладателем 48% голосов и расположился на третьей строчке рейтинга.

23% населения этих 13 стран верят Владимиру Путину, председатель КНР Си Цзиньпин пользуется доверием у 19% респондентов, а меньше всего в развитых странах доверяют Трампу. За него отдали голоса лишь 16% участников исследования.

Путин вызывает наибольшее доверие у итальянцев (37%) и жителей ФРГ (31%). При этом наибольшее число верящих Трампу — в Японии. Там за хозяина Белого дома проголосовали 25% опрошенных.

Социологи проводили опрос по телефону. В нём приняли участие 13 273 взрослых респондента из 13 развитых стран с 10 июня по 3 августа.

Как писал NEWS.ru, другой опрос показал, что россияне довольны своим здоровьем, а не качеством медуслуг.