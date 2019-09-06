https://static.news.ru/photo/5340f082-d24a-11e9-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель провинции Онтарио сорвал джекпот национальной лотереи «6 из 49» в размере 5 млн канадских долларов. Это 3,8 миллиона американских долларов.

В Онтарио проживает и обладатель так называемого «утешительного приза» в размере $760 тысяч, сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

По правилам «6 из 49», для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности.

Ранее News.ru писал, что победитель национальной лотереи Lotto Max в Канаде на протяжении девяти месяцев не является за своим выигрышем в размере 60 млн канадских долларов ($45,7 млн). Розыгрыш состоялся ещё в октябре 2018 года. По словам организаторов, у победителя есть ещё три месяца, чтобы забрать свой приз. Если он не уложится в этот срок, победа будет аннулирована.