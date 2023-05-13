«Ждите жесткий ответ»: Герой России назвал терактом удар ВСУ по Луганску Генерал Липовой назвал ракетный удар ВСУ по Луганску 12 мая терактом

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что считает терактом ракетный обстрел Луганска, совершенный украинскими войсками 12 мая, в День Республики. Военный эксперт предрек, что ответ Киеву со стороны России не заставит себя долго ждать.

Очень жаль, что именно 12 мая, в День Республики, киевский режим, фашисты, применили эти ракеты именно по Луганску. Считаю, что это теракт. Думаю, что руководство России сделало соответствующие выводы. Думаю, что ответ не заставит себя ждать. И Киев уже предупрежден — ждите жесткий ответ, — подчеркнул Липовой.

Генерал обратил внимание, что ситуация, когда ВСУ начинают применять те или иные виды вооружения, передача которых официально только анонсируется странами Запада, стала уже нормальной практикой. По его словам, таким образом НАТО во главе с США обманывает все мировое сообщество. Однако новые ракеты, полученные ВСУ, не изменят ситуацию в зоне СВО, а лишь продлят агонию Киева, считает генерал.

Должно последовать уничтожение мест базирования этих ракет и пунктов складирования, пунктов принятия решений, пунктов управления запусками. У нас достаточно средств разведки для вычисления их позиций, — отметил военный эксперт.

Липовой ранее заверил, что у армии России достаточно средств для уничтожения крылатых ракет Storm Shadow, о поставке которых Киеву на этой неделе объявила Великобритания. По словам Героя России, для этого могут быть применены комплексы С-300, С-400, «Панцирь» и другие системы.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что 12 мая Луганск был обстрелян ракетами Storm Shadow производства Британии и Франции. Кроме того, по данным СЦКК ЛНР, ВСУ запустили одну ракету противодействия противовоздушной обороне ADM-160B MALD производства США.