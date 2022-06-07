«Зерновой вопрос» может породить новые войны и госперевороты Несколько стран бьются над решением вопроса о вывозе зерна с Украины, но позитивных итогов пока нет

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На этой неделе представители Турции, России, Украины и ООН попытаются в Стамбуле найти решение «зерновой проблемы». Для того чтобы вывезти с Украины 20 млн тонн зерна, необходимо обсудить маршрут, разминирование портов и морской акватории, вопросы безопасности и страхования судов. Операцией по вывозу зерна, согласно разрабатываемой схеме, займётся Командный центр. Дорожную карту разработали в ООН. По данным СМИ, её механизм готов на 80–90%. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «чётких очертаний» решения вопроса ещё нет. Не спешит с официальными заявлениями и Киев. Во вторник, 7 июня, в Турцию вылетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, но Госдепартамент США считает, что ему не удастся добиться положительного результата. Также на эту тему говорили в телефонной беседе 7 июня министры обороны России и Турции. Почему проблема вывоза украинского зерна попала в число ключевых и трудно разрешимых в мире — в материале NEWS.ru.

Пшеница — дело тонкое

Эксперты не исключают, что вывоз зерна может стать тем маховиком, который раскрутит новые как политические, так и военные процессы, повлияет на ход специальной военной операции (СВО), изменит санкционную политику Запада в отношении России и Белоруссии. Поэтому к ней подходят осторожно со всех сторон.

Угроза голода на фоне украинского кризиса может усугубиться, об этом мировые СМИ говорят уже несколько месяцев. Специалисты напоминают, что Украина обеспечивает 11% мирового рынка зерна, 55% — подсолнечного масла. В прошлом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) страна отправила на экспорт почти 44% зерновых и зернобобовых культур, из них 16,64 тонны пшеницы. Украина снабжала зерновыми страны Северной Африки и Пакистан, во многие другие африканские страны эти культуры доставлялись из черноморских портов России и Украины. Например, из них шло почти 90% пшеницы в Сомали, 80% — в Конго, 70% — на Мадагаскар. В странах Магриба ситуация в нынешнем году значительно осложнилась засухой. Египет уже столкнулся с серьёзными проблемами, поскольку весь его импорт пшеницы зависит от России (60%) и Украины (40%), а своей катастрофически не хватает. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что боевые действия на территории Украины могут ввергнуть в голод около 40 млн человек в мире, преимущественно жителей Африки. Эксперты не исключают, что следствием этих событий могут стать войны и государственные перевороты в некоторых странах мира.

Но есть мнение, что западные политики и эксперты сгущают краски и 20 млн тонн украинского зерна кардинальным образом проблему с голодом на планете не изменят. По расчётам специалистов, в мире остаётся более 150 млн голодающих людей, из них почти 100 млн — это африканцы. Столь трагическая ситуация для них сложилась из множества факторов, начиная от политико-экономических, заканчивая климатическими. Но в любом случае украинский кризис только ещё больше усугубит положение людей в бедных странах.

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Турецкая схема по спасению от голода в Африке

В интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин предложил пять направлений вывоза украинского зерна:

через порты Николаева и Одесской области;

через Польшу;

по Дунаю через Румынию;

через порты Чёрного и Азовского морей, находящиеся под контролем Москвы;

через Белоруссию.

Но украинские порты следует разминировать, а с Белоруссии — снять санкции. В связи с этим Путин отверг обвинения в адрес России, что она не позволяет импортировать украинское зерно.

По данным экспертов, сухопутные и речные маршруты транспортировки зерна маломощны. Через Польшу железнодорожный транспорт позволил Украине вывезти в апреле лишь 638 тысяч тонн зерна, а «дунайский транзит» проходит через маломощные речные порты, плюс он требует ещё и транспортировки на автомобилях. Поэтому вся дискуссия развернулась вокруг морских путей. Однако Литва уже высказалась против доставки в свои порты зерна из Белоруссии, да и снятие санкций с режима Лукашенко маловероятно. Остаётся путь через Чёрное море. Стало понятно, что проблему без Анкары не решить, тем более она уже несколько месяцев заявляет о готовности стать посредником между Москвой и Киевом.

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В среду, 8 июня, вопросу транспортировки украинского зерна из Одессы в Стамбул должны быть посвящены переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Рабочие группы двух стран уже сотрудничают в Стамбуле второй день. Агентству Bloomberg стали известны детали разрабатываемой схемы. Турецкие военные разминируют прибрежную полосу в районе Одессы, после чего суда под эгидой ООН и под конвоем турецких кораблей выйдут из порта в нейтральные воды Чёрного моря. Здесь ответственность за безопасность каравана должны взять на себя уже российские военные корабли, сопроводив его до Босфора.

Схема разрабатывается без участия Киева, который не спешит давать на неё согласие. Официальных заявлений на этот счёт пока нет, но источник уже сообщил, что украинское руководство не устраивает разминированный проход из нейтральных вод до берега Одессы. Киев доверяет ООН и Анкаре, но опасается военных кораблей с российским десантом. Потеря Одессы для них станет небывалом ударом, способным кардинально изменить ход СВО. Четырёхсторонние переговоры в Стамбуле должны окончательно прояснить позицию Киева в этом вопросе.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, «мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря». В то же время Москва выражает опасение, что «зерновой маршрут» Киев может использовать для доставки западного вооружения. Российская сторона настаивает на досмотре всех кораблей, задействованных в операции, но украинская, естественно, отвергает такой пункт. Все эти факторы говорят, что если операция по вывозу зерна состоится, внимание политиков и военных многих стран к ней будет приковано самое пристальное.

Зерновая геополитика перевернёт мир?

Очевидно, Вашингтону хорошо известны настроения в Киеве, поскольку официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс уверенно прогнозирует тщетность попыток министра Лаврова решить вопрос о поставках зерна с Украины. По мнению Прайса, встреча ничего не даст без придания Украине «центральной роли» в вопросе. Турецкие переговоры могут затянуться, повторив судьбу политических, только усугубляя положение нуждающихся в зерне стран.

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Стоит ожидать вмешательства Вашингтона в турецкие переговоры по вывозу зерна, отметил в беседе с NEWS.ru экономист и политолог Александр Дудчак.

США громче всех призывают вывезти с Украины зерно, но более всех других препятствуют этому. Проблему эту они создали сами, было бы желание, уже давно бы её решили. Создаётся впечатление, что их главная задача — это сделать Россию виновной в мировом голоде. Устраивают они сами: ещё в прошлом году выросли цены на продовольствие, с энергоносителями они тоже натворили дел, антироссийские санкции повысили цены на углеводороды, зерно, удобрения. А виновата, по их мнению, Россия. Покажут телекартинки с плачущими голодными жителями Африки и объяснят, что «это потому, что Россия не позволила вывезти с Украины зерно», — предположил собеседник интернет-издания.

Среди экспертов есть мнение, что «зерновой вопрос» более многогранный, чем кажется на первый взгляд. Каждая сторона преследует в нём свой глобальный интерес. Африканским странам позарез нужно зерно, чтобы избежать голода и массовых катаклизмов. Евросоюз пытается запастись зерном впрок, поскольку опасается наплыва беженцев из Африки — если голод всё-таки случится на этом континенте. Россия и Белоруссия в обмен на содействие в вывозе зерна предлагают Западу снять санкции. Украине нужны деньги, вырученные от импорта, чтобы продолжить вооружаться. Турция укрепляет имидж посредника, попутно решая свои экономические задачи. Так, например, Анкара планирует покупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Есть и другие, более скрытые выгоды от операции у ключевых политико-экономических игроков.

Запад пытается понизить геополитическое значение российских углеводородов, работая над диверсификацией потоков. Но нынешняя ситуация напомнила о возросшей зерновой зависимости многих стран от России, предлагающей миру считаться со своим огромным потенциалом.