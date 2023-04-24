Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии

Фото: Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В понедельник, 24 апреля, в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая службы США. По имеющимся данным, очаг стихии залегал на глубине 33,6 километра.

Толчки зафиксировали в 963 километрах на северо-восток от города Вангарей с населением порядка 110 тысяч человек.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. При этом Национальная метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами в регионе.

Около полуночи 23 апреля землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии. Очаг землетрясения находился в 218 километрах на запад от населенного пункта Паданг, население которого составляет 840 тысяч человек, и залегал на глубине двух километров.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи. Эпицентр находился в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува, очаг залегал на глубине 576 км.